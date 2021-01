Speciale energia: Iran, nucleare, Teheran pronta a installare 1.000 centrifughe Ir2m nei prossimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è pronto a installare nell’impianto di Natanz 1.000 centrifughe Irm2 per l’arricchimento dell’uranio entro i prossimi tre mesi. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. Il portavoce ha fatto le dichiarazioni a margine della visita all’impianto di nucleare di Fordow del presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Kamalvandi ha affermato che l'Aeoi sta ottenendo grandi risultati arricchendo l'uranio utilizzando la tecnologia “al 100 per cento iraniana”. "Non c’è solo l'arricchimento. Abbiamo ottenuto molto nel campo dei radiofarmaci, della produzione di yellowcake (prodotto finale dei processi di concentrazione e purificazione dei minerali estratti che contengono l'uranio) e dell'ossigeno", ha dichiarato il portavoce dell’Aeoi. "Attualmente ci sono 17 chilogrammi di scorte di uranio arricchito con una purezza del 20 per cento. Le capacità nell'industria nucleare non sono paragonabili a quelle degli anni precedenti", ha dichiarato il portavoce dell’Aeoi. Per quanto riguarda gli impegni di altre parti in merito all’accordo sul nucleare iraniano e il rientro degli Stati Uniti all’interno dell’intesa, Kamalvandi ha sottolineato che l'organizzazione nucleare iraniana attenderà le decisioni delle massime autorità del Paese. (Res)