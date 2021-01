Speciale energia: Enel avvia l'installazione di contatori intelligenti a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, attraverso Enel Distribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del Brasile, ha avviato un progetto pilota per installare 300mila contatori intelligenti nella propria area di concessione. Lo rende noto un comunicato. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma per la ricerca e lo sviluppo (R&D) dell’Agenzia brasiliana per la regolamentazione dell’elettricità (Aneel). Il progetto prende il via nel corso di un evento online a cui parteciperanno il Responsabile di Aneel, André Pepitone, il segretario per le infrastrutture e l’ambiente dello Stato di San Paolo, Marcos Penido, e i vertici di Enel Distribuição São Paulo e di Enel Brasil. “La soluzione innovativa per la misurazione intelligente dell’elettricità, installata da Enel Distribuição São Paulo in Brasile, sarà prodotta localmente, integrando la comprovata tecnologia di Enel Global Infrastructure and Networks, e contribuirà significativamente alla modernizzazione tecnologica della rete di distribuzione locale” ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile Global Infrastructure and Networks di Enel. “Questo importante impegno per la digitalizzazione permetterà ai clienti di avere un controllo attivo sui loro consumi di energia, oltre a potenziare l’efficienza e resilienza della rete, fattori che rappresentano un passo fondamentale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica". (Com)