Speciale energia: Usa, stop trivellazioni, repubblicana Cheney cerca di bloccare al Congresso l’ordine di Biden

- Contestualmente, anche la senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha fatto sapere che presenterà un disegno di legge per evitare il blocco delle licenze sul territorio federale. “Vi sono numerosi Stati che producono energia nell’ovest degli Usa, e nonostante questo offrono panorami bellissimi, parchi nazionali di importanza mondiale e opportunità ricreative illimitate”, ha sottolineato la senatrice, secondo cui “sviluppo energetico e conservazione delle risorse naturali possono andare di pari passo”. Ancora, la Lummis fa sapere che le azioni di Biden costerebbero agli Stati Uniti “oltre 700 miliardi di dollari di prodotto interno lordo entro il 2030”, inducendo i consumatori “a pagare 19 miliardi di dollari in più per l’energia” e “distruggendo quasi un milione di posti di lavoro entro il 2022”. Anche i vertici dell'industria petrolifera statunitense hanno criticato aspramente la moratoria con cui il presidente, Joe Biden, intende sospendere i contratti di locazione per l’estrazione di petrolio e gas su terreni di proprietà federale, parlando di “un attacco all'industria che gli si ritorcerà contro”. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, riportando le dichiarazioni di Mike Sommers, Ceo dell'American Petroleum Institute (Api). “Questo è un male per la nostra economia, per la nostra sicurezza nazionale, un danno per il nostro ambiente e per le comunità locali ", ha detto Sommers ai giornalisti durante una teleconferenza. (Nys)