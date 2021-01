Speciale energia: videoconferenza tra ministri di Israele, Grecia, Cipro, Bulgaria, Ungheria e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito del ministro del ministro dell'Energia israeliano Yuval Steinitz, gli omologhi di Cipro, Grecia, Bulgaria, Ungheria e Serbia hanno avuto una videoconferenza finalizzata a rafforzare la cooperazione energetica. Lo riferisce una nota del ministero dell'Energia di Nicosia. I ministri hanno riconosciuto l'importanza del gas naturale quale "carburante ponte" che faciliterà la transizione di lungo termine per la riduzione dell'uso del carbone e delle fonti inquinanti. L'ampliamento delle forniture di gas naturale nell'Europa sud orientale e centrale, secondo i ministri coinvolti, può essere assicurato tramite la diversificazione delle forniture e delle rotte di approvvigionamento. In questo senso i ministri dei sei Paesi della videoconferenza hanno espresso il loro sostegno al progetto del gasdotto EastMed, che utilizzerà le infrastrutture regionali energetiche come il gasdotto Grecia-Bulgaria. "Questo progetto rappresenta un opzione percorribile e strategica per aumentare la sicurezza delle forniture di gas per l'Europa sud orientale, centrale e per il Mediterraneo centrale inclusa l'Italia", dichiarano i ministri, i quali hanno concordato di organizzare una riunione ministeriale "nel prossimo futuro" per discutere su "strade tangibili" per concretizzare la cooperazione tra i sei Paesi. (Res)