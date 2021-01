Kosovo-Serbia: premier Hoti, parole Vucic su prontezza militare ai confini minaccia stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo rimane impegnato nel suo percorso verso l'integrazione della Nato e l'approfondimento della cooperazione con i partner strategici internazionali. Lo ha detto il primo ministro uscente del Kosovo, Avdullah Hoti, reagendo a una dichiarazione del presidente serbo Aleksandar Vucic che ha segnalato il rafforzamento delle capacità militari citando possibili minacce alla sicurezza in relazione anche ai problemi con il Kosovo. "La dichiarazione del presidente serbo Vucic sull'aumento della prontezza delle capacità militari usando come pretesto la questione legata ai rapporti con il Kosovo non aiuta la pace e la stabilità nella regione, e ancor meno il raggiungimento di un accordo finale e il riconoscimento reciproco", ha scritto Hoti su Facebook. (segue) (Alt)