Roma Metropolitane: liquidatore conferma "senza risorse a marzo chiude", atteso ok su bilanci (3)

- "Il liquidatore ci sta mandando in cassa integrazione per guadagnare due settimane di tempo, se invece il Campidoglio andasse rapidissimo sugli atti di sua competenza non occorrerebbe di nuovo un sacrificio dei lavoratori", ha detto Paola Propana, sindacalista Rsa di Uiltrasporti. "Il ricorso alla cassa integrazione, con conseguente decurtazione degli emolumenti anche dell'organo liquidatorio, non è per guadagnare tempo in assoluto, ma per avere un pizzico di sicurezza, è un desiderio di tutelare e non di penalizzare", ha replicato Mazzotto. Una chiusura della società comporterebbe il blocco non soltanto dei cantieri avviati ma anche di tutte le operazioni in carico a Roma Metropolitane, che nel progetto della giunta è stata messa in liquidazione per essere rilanciata. "Noi abbiamo votato l'atto di liquidazione della società - ha precisato il presidente M5s Enrico Stefàno -, e ne sentiamo la responsabilità". (segue) (Rer)