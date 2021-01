Nigeria: tribunale olandese condanna Shell per fuoriuscite petrolifere nel Delta del Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte d'appello dei Paesi Bassi ha ritenuto la filiale nigeriana della compagnia petrolifera Royal Dutch Shell responsabile delle fuoriuscite di petrolio dai suoi oleodotti nell'area del Delta del Niger, in Nigeria, condannandola a pagare un risarcimento a quattro agricoltori e ad avviare una bonifica in zona. La sentenza è stata pronunciata oggi, mettendo fine ad una causa civile di lungo corso. Se i magistrati hanno considerato responsabile la compagnia di non aver installato apparecchiature capaci di prevenire eventuali perdite petrolifere, Shell ha accusato dell'incidente i sabotatori, sostenendo inoltre che non dovrebbe essere ritenuta legalmente responsabile per le azioni di una controllata estera. Il gruppo potrà impugnare la sentenza e presentare ricorso presso la Corte suprema olandese.(Res)