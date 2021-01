Scuola: Ronzulli, chiusura collegata ad aumento maltrattamenti domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia sui minori, come conferma il Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, è stato devastante. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli. "Con le scuole chiuse e l’impossibilità di svolgere attività esterne, i casi di maltrattamenti in famiglia sono aumenti in modo preoccupante. E’ l’ennesimo effetto collaterale di una pandemia durante la quale c’è stata poca attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Anche per questo motivo riaprire le scuole doveva essere una priorità e aver fallito sta avendo conseguenze gravissime, oltre che dal punto di vista formativo, anche da quello della socialità e addirittura della sicurezza dei minori", aggiunge. (Rin)