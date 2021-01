Yemen: Ehm (M5s), stop armi è vittoria storica per la Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca all'export di armi verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi per la guerra in Yemen “è una vittoria storica per andare verso l'unica direzione che realmente conta: la Pace”. Lo ha scritto oggi su Twitter Yana Ehm, membro della commissione Affari esteri della Camera e deputata del Movimento 5 Stelle. “E’ una battaglia in cui ho creduto sin dal primo momento e oggi abbiamo mantenuto quella promessa”, ha aggiunto la parlamentare e prima firmataria della risoluzione approvata lo scorso 23 dicembre dalla Commissione affari esteri che prevedeva, tra le altre cose, il rinnovo della sospensione della vendita di bombe a Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti (la sospensione sarebbe altrimenti scaduta dopo 18 mesi il 28 gennaio 2021); la revoca delle licenze in essere alle aziende coinvolte; la possibile estensione del blocco agli altri paesi coinvolti nel conflitto e ad altri sistemi di arma. "Questo risultato va in primis alla popolazione civile", ha aggiunto la parlamentare pentastellata. (Res)