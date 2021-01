Ambiente: Coldiretti su smog, città fuorilegge con solo 32,8 mq di verde a testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Italia che dispone di appena 32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante è strategico puntare su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini che migliori la qualità dell'aria e della vita della popolazione. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento all'ultimo Rapporto annuale "Mal'aria di citta' 2021" di Legambiente secondo il quale nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili Pm10. L'inquinamento dell'aria è considerato dal 47 per cento degli italiani la prima emergenza ambientale secondo l'indagine Coldiretti/Ixe' e bisogna quindi intervenire in modo strutturale ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato con le essenze più adatte alle condizioni climatiche e ambientali dei singoli territori. L'obiettivo – precisa la Coldiretti – è quello di creare vere e proprie oasi mangia smog nelle città dove respirare aria pulita grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri sottili. (segue) (Rin)