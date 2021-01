Sardegna: operazione dei Carabinieri a Barrali, sequestrata marijuana del valore di 80mila euro, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci chili di marijuana per un valore al dettaglio di 80mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari a Barrali, nel sud Sardegna. I militari, impegnati nel servizio di controllo del territorio, che in questo periodo è ulteriormente rafforzato con l'impiego di numerose pattuglie sia in uniforme che in abiti civili, hanno bloccato un'Alfa 147 con a bordo due persone che dalla strada statale 128 ha imboccato a velocità sostenuta una strada penetrazione agraria. Le persone a bordo hanno mostrato segni di palese nervosismo, sottolineando di risiedere uno nel Comune di Sedilo e l'altro nel Comune di Macomer. Proprio in ragione di ciò, avuto riguardo anche alle normative vigenti in materia di Covid palesemente violate, e visto che i due non hanno fornito una valida giustificazione circa la loro presenza sul posto, sono stati compiuti più approfonditi accertamenti che hanno permesso di riscontrare a carico di entrambi precedenti specifici in materia di stupefacenti. Inoltre uno risultava sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana presso i comandi stazione dei carabinieri, e l'altro era destinatario di un avviso orale. In seguito alla perquisizione del veicolo, dal quale proveniva un forte odore di marijuana, i militari hanno rinvenuto nel cofano dell'auto due enormi sacchi di marijuana, suddivisi ulteriormente in altre confezioni da 1 kg e da 500 grammi, per un peso complessivo di 10 Kg (e un valore al dettaglio ammontante a 80.000 euro). I due sono stati quindi arresti e rinchiusi nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Rsc)