Covid: Vaia (Spallanzani), superare monopolio vaccino e cedere brevetti, è bene comune

- "Tutti hanno detto che il vaccino anti Covid è un bene comune, ci sono le strade: è possibile superare la logica del monopolio e cedere i brevetti ai Paesi in un accordo tra Stati, perché nessuno sarà in grado di produrre tante dosi". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenendo alla presentazione del libro "Il senso dell'insieme", presso l'Istituto Spallanzani, in occasione dell'anniversario dei primi pazienti positivi al Covid-19 in Italia, la coppia di turisti cinesi presi in carico dall'Istituto Spallanzani di Roma. "Quindi, se il vaccino ci da' la possibilità di salvaguardarci dalla malattia, chi di dovere deve sedersi in sede europea per fare questi accordi", ha concluso Vaia. (Rer)