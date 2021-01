Fisco: Gelmini, Forza Italia chiede rinvio cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora drammaticamente in ballo il destino di circa 50 milioni di cartelle esattoriali, pronte a partire dopo lo scadere - con la fine dello scorso anno - della loro sospensione. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "L’Agenzia delle Entrate è in attesa di un segnale da Palazzo Chigi. Segnale che, a causa anche dell’irresponsabile crisi in atto, l’esecutivo non sta riuscendo ancora a dare. Forza Italia chiede un intervento immediato e deciso per bloccare subito l’invio delle cartelle. La crisi economica causata dalla pandemia ha colpito milioni di imprenditori e di semplici cittadini, che ovviamente non sarebbero in grado - in questo momento - di onorare eventuali richieste di pagamento. Non possiamo accettare un assedio fiscale in questa delicatissima fase storica", aggiunge. (Rin)