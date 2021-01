Paullo (Mi): fingono di vendergli bitcoin e lo rapinano brutalmente, arrestati due 17enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 17enni sono stati arrestati ieri dai Carabinieri della Stazione di Paullo, per una efferata rapina commessa nel Comune dell’hinterland milanese lo scorso 24 settembre ai danni di un cittadino rumeno di 46 anni di Verona. La vittima, che aveva pubblicato un annuncio di compravendita di bitcoin su internet, si era accordata con i due falsi venditori tramite whatsapp, per incontrarsi a Paullo e consegnargli denaro contante in cambio di analoga cifra in criptovaluta. Una volta giunti all’appuntamento e notata la disponibilità di denaro contante, i due giovani hanno aggredito brutalmente il 46enne colpendolo con calci e sferrandogli diversi pugni sul viso fino a farlo cadere a terra, impossessandosi dello zaino con all’interno il pc portatile e duemila euro in contanti, per far poi perdere le proprie tracce. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano, hanno consentito di raccogliere univoci e determinanti elementi di responsabilità a carico dei due giovani. I militari della Stazione di Paullo, dopo una serrata attività investigativa, sono riusciti a individuare i due responsabili a seguito di accertamenti basati anche sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e alla collaborazione della vittima, che ha denunciato sin da subito il fatto. Ieri i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Milano su richiesta della Procura dei Minorenni. I due giovani arrestati sono stati trasferiti presso il carcere “Beccaria” di Milano, dove sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. (com)