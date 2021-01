Yemen: Palazzotto (Leu), con revoca export bombe Italia ritrova autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginate quanti morti possano provocare dodicimilasettecento bombe?". Lo scrive su Facebook Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali. "Il governo italiano ha finalmente revocato l'export delle bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, cancellando la consegna di dodicimilasettecento ordigni che sarebbero stati utilizzati nella sanguinosa guerra in Yemen", ricorda. "E' stata accolta favorevolmente la proposta che avevamo fatto in commissione Esteri: non si parla infatti solo di sospensione ma anche di revoca degli ordini in corso. Un provvedimento che permette all'Italia di ritrovare autorevolezza e di essere più incisiva nella soluzione politica del conflitto in Yemen che negli ultimi sei anni ha causato oltre dodicimila morti e ridotto alla fame circa 14 milioni di persone", aggiunge Palazzotto per poi concludere: "Grazie ai colleghi della commissione Esteri con cui ho condiviso questa battaglia, al governo per la determinazione ma soprattutto alle associazioni della società civile, Rete italiana pace e disarmo in primis, per l'impegno costante e la tenacia nel difendere valori e principi che sono le fondamenta della nostra Repubblica".(Rin)