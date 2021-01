Pa: Dadone, dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo smart working. Lo scrive su Facebook il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, dicendosi orgogliosa per averlo fortemente voluto lei stessa "come strumento di contrasto alla crisi pandemica". "Siamo stati i primi al mondo a utilizzare questa modalità di lavoro con percentuali inimmaginabili pochi giorni prima - spiega -. Non è stato facile per me, sono stata ostacolata in ogni modo, ma non ho mollato. Non è stato facile per i dipendenti pubblici, sono stati ostacolati in ogni modo da una poderosa campagna diffamatoria e dalle difficoltà quotidiane, ma non hanno mollato! Nonostante tutto, un grande successo, una grande rivoluzione culturale!" (segue) (Com)