Lazio: dirigenza professioni sanitarie e precariato, Cisl e Uil scrivono alla Regione

- "Se il sistema sanitario regionale ha garantito e continua a garantire la tenuta delle prestazioni anche di fronte alla pandemia è merito dell'impegno e della professionalità del personale. Ma ora serve uno sforzo immediato di innovazione organizzativa, a partire dalle assunzioni, dalla dirigenza delle professioni sanitarie e dalla stabilizzazione dei troppi precari". Roberto Chierchia e Sandro Bernardini – segretari generali di Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio – scrivono alla Regione Lazio per mettere all'indice le criticità del sistema, alle prese con la gestione dell'emergenza Covid e con la campagna di vaccinazione più vasta della storia moderna, e per chiedere un salto di qualità che spinga il Lazio verso l'eccellenza sanitaria. (segue) (Com)