Lazio: dirigenza professioni sanitarie e precariato, Cisl e Uil scrivono alla Regione (2)

- "Oggi possiamo contare su equipe di sanitari: infermieri, tecnici, ostetriche, fisioterapisti, nonché operatori socio sanitari e assistenti sociali, tutti meritevoli di riconscimento per il senso del dovere, per le competenze acquisite, per il sacrificio personale che giornalmente si riscontra in qualsiasi ambiente dove c'è sofferenza e necessità", si legge nella lettera. "Ma le assunzioni che pure sono state fatte in questi mesi non sono sufficienti. Da un lato perché, considerate cessazioni e pensionamenti, mancano ancora 10mila operatori. Dall'altro perché la contingenza degli eventi non sempre ha consentito lo svolgimento di regolari procedure assunzionali, dato il ricorso alle agenzie di somministrazione, quando non addirittura vere e proprie esternalizzazioni di servizi affidati a cooperative. E non possiamo permettere che scelte sbagliate tornino ad alimentare l'aumento esponenziale del precariato". (segue) (Com)