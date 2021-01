Lazio: dirigenza professioni sanitarie e precariato, Cisl e Uil scrivono alla Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi c'è la questione dei dirigenti delle professioni sanitarie a cui è demandata l'organizzazione e la gestione del personale, in merito ai percorsi di salute, al funzionamento dei drive-in e del piano di vaccinazione: "Dai pronto soccorso all'assistenza domiciliare, passando per le rianimazioni, le terapie intensive, le sale operatorie, le degenze covid e quelle non covid, la diagnostica per immagini, la riabilitazione, gli esami di laboratorio fino alle prestazioni ambulatoriali, questa dirigenza è un elemento chiave di un modello sanitario avanzato. Ma non si è fatto abbastanza per valorizzarla", proseguono Chierchia e Bernardini. (segue) (Com)