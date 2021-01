Lazio: dirigenza professioni sanitarie e precariato, Cisl e Uil scrivono alla Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è ancora tanto da fare per dare ai cittadini la sanità che pretendono e che meritano. Chiediamo alla Regione Lazio uno scatto in avanti, vista la fine delle restrizioni legate al commissariamento e le impellenze dovute all'emergenza sanitaria", scrivono ancora i segretari di categoria di Cisl e Uil. "Servono assunzioni che garantiscano i percorsi di salute. Servono certezze per il personale precario, come abbiamo rivendicato anche con lo sciopero nazionale del 9 dicembre scorso: applicazione della "legge Madia", rinnovo dei contratti in scadenza e concorsi riservati per chi ne ha diritto. E serve scommettere sui dirigenti delle professioni sanitarie e degli assistenti sociali, attribuendo velocemente i relativi incarichi di responsabilità in tutte le aziende. Noi non smetteremo di incalzare la politica e i management sui bisogni veri della Sanità e delle persone", concludono Chierchia e Bernardini. "E siamo pronti ad ogni iniziativa per dare valore al lavoro degli operatori e far crescere la qualità delle cure a vantaggio della comunità". (Com)