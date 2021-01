Recovery: Gubitosi (Tim), utilizzare risorse in modo trasversale rispetto ai settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Recovery fund andranno utilizzate in maniera trasversale rispetto ai singoli settori, puntando soprattutto sul digitale e sullo sviluppo di infrastrutture e competenze dei cittadini. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenuto oggi ad un talk online organizzato da Repubblica Tv sui temi dell’agenda digitale. “In questo senso, il confronto con le parti sociali può contribuire significativamente a rafforzare le competenze e migliorare di conseguenza il Pnrr”, ha spiegato, parlando del Next Generation Eu come di un ammontare “enorme di risorse, che costituisce un’opportunità incredibile da non sprecare”. (Ems)