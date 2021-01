Colombia: Covid, proteste a Bogotà per nuova quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commercianti della capitale colombiana Bogotà sono scesi in strada per protestare contro la quarantena imposta in alcuni quartieri della capitale, nel contesto dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo" hanno manifestato sia i lavoratori del commercio formale che informale. La Federazione nazionale dei commercianti (Fenalco) chiede alle autorità locali di flessibilizzare alcune restrizioni che hanno fortemente colpito il commercio formale. L’amministrazione locale, per parte sua, ha ribadito che la quarantena è necessaria per ridurre il numero e la velocità dei contagi. (segue) (Mec)