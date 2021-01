Torino: Università, al via iscrizioni per seminario di Diritto LGBTQ+, è il primo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprono oggi, 29 gennaio, all’Università di Torino le iscrizioni per il seminario di Diritto LGBTQ+ rivolto alle studentesse e agli studenti del quarto e del quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Si tratta del primo nel suo genere in Italia ed è organizzato dal Prof. Marco Pelissero, docente di Diritto penale a UniTo, e dal dott. Antonio Vercellone, assegnista di ricerca in diritto civile. Le lezioni, che inizieranno il 22 febbraio e proseguiranno fino al 10 maggio, saranno aperte dal Rettore prof. Stefano Geuna e dalla Vice Direttrice alla didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Valeria Marcenò. L’idea del seminario nasce dalla constatazione che gli aspetti giuridici sono centrali nel dibattito sulle questioni dei diritti LGBTQ+. Si pensi alla questione dell’omogenitorialità (proprio oggi oggetto di una importante pronuncia monito da parte della Corte Costituzionale), alle unioni civili, alle regole che sovrintendono alla rettificazione di sesso, ai problemi che circondano il carcere quando il/la condannat* è una persona transessuale che non ha ancora portato a termine la transizione o, ancora, agli aspetti legati alle domande di asilo fondate sull’orientamento sessuale o di genere, ai problemi di riconoscimento che pongono fenomeni quali quello del poliamore. Le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza affrontano questi temi in modo frammentario e tangente in differenti corsi, ma fino ad ora mancava un percorso formativo globale che, mettendoli tutti insieme, li affrontasse in modo unitario e approfondito. È proprio questo l’obiettivo del seminario. (segue) (Rpi)