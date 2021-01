Torino: Università, al via iscrizioni per seminario di Diritto LGBTQ+, è il primo in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seminario, che rappresenta un percorso formativo integrativo da tre crediti che le studentesse e gli studenti potranno ottenere seguendo le lezioni e presentando una relazione finale, vede la partecipazione di alcun* dei/delle massim* espert* su questi temi, tra academic*, avvocat*, magistrat* e altr* rappresentant* delle professioni legali oltre che attivist* impegnat* nel settore del riconoscimento dei diritti. Si compone di 11 differenti incontri, che si svolgeranno online, ciascuno dedicato a uno specifico tema. Tra gli ospiti: Salvatore Patti, uno dei più importanti civilisti italiani, tra i primi giuristi ad essersi occupato del tema della transessualità; Luciana Goisis, tra le massime esperte in materia di crimini di odio, che parteciperà alla lezione sul ddl Zan; Elisabetta Grande, curatrice del primo volume giuridico italiano in materia di poliamore; Maria Rosaria Marella, civilista ed esperta di teoria queer; Anna Lorenzetti, titolare, presso l’Università di Bergamo, della cattedra di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio; Gianmarco Negri, avvocato del foro di Pavia e primo sindaco transessuale di Italia; Angelo Schillaci e Susanna Lollini, tra i principali esperti italiani in materia di omogenitorialità; Chiara Cirillo, dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati; Fabio Gianfilippi, che come magistrato si è occupato della questione transessualità e carcere; Maja de Leo, titolare, proprio presso l’Università di Torino, del primo corso di storia dell’omosessualità, con il quale il seminario di Diritto LGBTQ+ si pone idealmente in dialogo. (Rpi)