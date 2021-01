Vaccino: Arcuri, Regioni hanno somministrato circa 73 per cento dosi a loro consegnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le somministrazioni di dosi di vaccino in Italia "a poco fa sono state 1.713.362 e 392.504 italiani hanno già ricevuto la seconda dose". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia. "Delle 2.310.135 dosi di vaccino consegnate alle Regioni", ha continuato Arcuri, "le Regioni hanno somministrato circa il 73 per cento di quello che hanno avuto a disposizione. Più di questo non possono fare, se non mettendo a rischio la precauzionale dotazione di un magazzino necessario a somministrare le seconde dosi". Per il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, "più di questo la nostra macchina, con questa dotazione, con questi ritardi, con questi inadempimenti, non può fare".(Rin)