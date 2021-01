Roma: Ev-Verdi, su parco Appia antica opportuno confronto centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sorpresi dalla proposta, che viene dal Municipio VIII guidato dal presidente Ciaccheri, di ridefinire i confini amministrativi del Parco dell'Appia Antica, in sostanza per accorparlo interamente al Municipio 8. Proposta peraltro mai formulata dalle forze di cui il Presidente è espressione in seno all'apposito tavolo di coalizione su municipi e decentramento". Così, in una nota, i co-portavoce di Europa verde-Verdi di Roma Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, che proseguono: "Più che una modifica di confini, sembrerebbe un vero e proprio stravolgimento del comprensorio dei Municipi VII e VIII e, detenendo i Municipi funzioni prettamente amministrative, arduo è intravedere i vantaggi dell'unificazione di un'area sulla quale le competenze fondamentali spettano invece agli Enti Parco, statale e regionale. Tanto più che la proposta viene da un Municipio (ex XI) che dagli anni '70 a oggi non si è mai veramente interessato del territorio della Caffarella e dell'Appia Antica. Tutti gli studi, le proposte e i convegni in questi ultimi 50 anni, – concludono Calcerano e Meli, – sono partiti infatti esclusivamente dal Comune o dall'ex Municipio IX (ora VII) oltreché naturalmente dalle Associazioni, in primis il Comitato della Caffarella. Se il parco va unificato, si pensi allora a unificarlo dentro il Municipio VII".(Com)