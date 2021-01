Aerospazio: Thales Alenia Space studierà Veicolo di trasferimento cislunare Cltv dell’Esa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato un contratto con l'Agenzia spaziale europea (Esa), del valore di 4,5 milioni di euro, per lo studio del Veicolo di trasferimento cislunare (Cltv - Cis-Lunar Transfer Vehicle). Secondo quanto riferisce un comunicato, si tratta di un veicolo spaziale per il trasporto e la logistica, che sarà impiegato in una varietà di missioni: dal rifornimento logistico dei moduli pressurizzati del Gateway lunare, al trasporto delle infrastrutture dello spazio a orbita terrestre bassa e al potenziale uso per future missioni a supporto dell'European Large Logistic Lander - EL3. Thales Alenia Space è uno dei primi contraenti responsabile dell'intera fase di studio (fase progettuale A/B1), che collabora con Ohb come partner principale e con Altec (Aerospace Logistics Technology Engineering), una controllata di Thales Alenia Space (63,75 per cento) e Asi (36,25 per cento), per le operazioni del segmento di Terra. Lo studio fornirà a Esa un veicolo di servizio logistico completo, con diverse destinazioni d'uso per l'esplorazione dello spazio, dall'orbita terrestre bassa all'ambiente cislunare e lunare. Il CltvV è progettato per essere compatibile e per comunicare in maniera continua con altri moduli che Thales Alenia Space sta sviluppando per Nasa, Esa e l'Asi, come il European Large Logistic Lander, l'International Habitat (I-HAB), il sistema europeo per rifornimento, infrastrutture e telecomunicazioni Esprit (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications), il sistema di atterraggio umano (Human Landing System - Hls) e le future infrastrutture lunari. (segue) (Com)