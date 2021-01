Aerospazio: Thales Alenia Space studierà Veicolo di trasferimento cislunare Cltv dell’Esa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I momenti chiave dello studio saranno la Preliminary design review che avverrà già a metà del 2021, e la System Design Review, fissata per la fine del 2022, che segnerà la conclusione della fase di studio e darà avvio alla fase di ingegneria e sviluppo. Thales Alenia Space è anche il primo contraente per lo studio del European Large Logistic Lander (EL3), responsabile dell'architettura e dell'integrazione dell'intera missione. EL3 è un elemento indipendente delle attività di esplorazione lunari internazionali, concepito come un sistema versatile che può supportare una varietà di missioni. Le prime due missioni prioritarie che saranno studiate, saranno legate a una missione di consegna di cargo a supporto del programma della Nasa Artemis, e una missione scientifica del rover polare come progetto europeo indipendente per l'esplorazione del polo sud della Luna. (Com)