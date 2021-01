Germania: la riforma della legge sull'intelligence esterna approda al Bundestag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della riforma vi è l'istituzione di un Consiglio di controllo indipendente, composto da sei giudici o procuratori federali. Tale organo sarà competente per il monitoraggio costante delle intercettazioni effettuate dal Bnd a livello internazionale, al fine di verificarne la conformità alle leggi vigenti. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, ciò vale soprattutto per le attività dell'antiterrorismo. Quando si tratta di spionaggio politico, “il Bnd è ancora libero di fare ciò che ritiene necessario”, sulla base delle istruzioni del governo federale. Inoltre, la sentenza del Bverfg obbliga il legislatore a tutelare dalla sorveglianza del Bnd singole categorie professionali, tra cui i giornalisti. Tuttavia, la riforma della legge sul Bnd prevede che, in casi giustificati, tali gruppi possano essere monitorati dall'agenzia. (segue) (Geb)