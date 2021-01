Germania: la riforma della legge sull'intelligence esterna approda al Bundestag (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Ard”, la questione dei costi associati alla riforma della legge sul Bnd ha ricevuto “poca attenzione”. Secondo fonti dell'apparato di sicurezza tedesco, la nuova normativa comporta lo sviluppo o la conversione su larga di banche dati e software dell'Ufficio federale per le informazioni. La spesa sarebbe, dunque, “enorme”, stimata a 100 milioni di euro all'anno. A ciò si aggiungono i costi una tantum di adeguamento" della struttura informatica interna del Bnd, pari a 450 milioni di euro. Vi sono poi da considerare i “considerevoli costi del personale”. Per comprendere la rilevanza di tali oneri, “Ard” ricorda che, “alcuni anni fa”, il bilancio del Bnd ammontava a 500 milioni di euro. Intanto, la proposta di riforma della legge sull'intelligence esterna della Germania viene criticata perché crea la base giuridica per l'impiego di trojan necessari all'infiltrazione nei sistemi informatici. A ogni modo, i cittadini tedeschi o gli stranieri in Germania rimangono protetti dalla sorveglianza del Bnd. Per monitorare questi soggetti, l'agenzia necessita dell'approvazione della Commissione G10 del Bundestag. Si tratta dell'organo del parlamento federale che decide della necessità e ammissibilità di tutte le restrizioni a poste e telecomunicazioni da parte dei servizi segreti, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione tedesca. (segue) (Geb)