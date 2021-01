Germania: la riforma della legge sull'intelligence esterna approda al Bundestag (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Ard”, su questo punto, la riforma della legge sul Bnd “si ferma a metà”. Vi sono, infatti, altri enti preposti al monitoraggio delle attività che l'agenzia svolge nel settore della sorveglianza delle comunicazioni. In particolare, si tratta del Comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti (Pkgr). Inoltre, la proposta di legge del governo federale “omette punti importanti anche sotto altri aspetti”. Per esempio, è assente un regolamento per la gestione delle fonti del Bnd. La ragione di tale omissione sarebbe l'urgenza di modificare la normativa sull'Ufficio federale per le informazioni entro la scadenza stabilità dal Bverfg al 2022. (Geb)