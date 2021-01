Imprese: Banco Bpm e Viessmann Italia, plafond da 40 milioni per acquisto crediti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm e Viessmann Italia hanno siglato un accordo per la cessione in forma “pro soluto” dei crediti fiscali rivenienti dal decreto Rilancio a valere su un plafond di 40 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, la strutturazione e il perfezionamento dell’operazione hanno visto coinvolti il management di Viessmann Italia e il Centro Corporate Verona Trentino Alto Adige di Banco Bpm, con la collaborazione di 2 R Capital Milano in qualità di advisor tecnico. L’intesa con Banco Bpm, prosegue la nota, permetterà a Viessmann Italia di monetizzare fino a 40 milioni di euro di crediti fiscali da superbonus 110 per cento ed ecobonus consentendo alla società di ottimizzare le fonti di finanziamento e di dotarsi di risorse per accrescere il proprio posizionamento di mercato. “Viessman Italia opera direttamente su tutto il territorio nazionale con una rete di installatori professionisti con cui abbiamo sviluppato rapporti di fiducia: offrire un servizio che li facilita nella proposta di soluzioni efficienti sfruttando le opportunità degli incentivi è indubbiamente strategico, e la collaborazione che si è sviluppata nel corso degli anni con Banco Bpm ci permette di affermare il nostro ruolo di riferimento per gli attori del mercato dell’efficientamento energetico”, ha commentato Stefano Dallabona, amministratore delegato di Viessmann Italia. “L’operazione è frutto dell’impegno che la banca pone nella ricerca di prodotti, soluzioni e processi che soddisfino le esigenze dei clienti più sofisticati: Banco Bpm è in grado di supportare le aziende anche nel nuovo mercato dei crediti da superbonus 110 per cento ed ecobonus mettendo a disposizione, grazie alla propria esperienza, i servizi più aggiornati e di standard più elevato”, ha aggiunto Luca Manzoni, responsabile corporate di Banco Bpm. “E nei confronti di aziende come Viessmann Italia, campioni nel loro particolare mercato, ci candidiamo ad essere banca di riferimento per accompagnarli nei loro percorsi di crescita aziendale”, ha concluso. (Com)