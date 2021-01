Milano: Ivana Di Martino, corsa di 9,3 km lungo un percorso elaborato dai bambini di una scuola di Quarto Oggiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova sfida solidale ieri pomeriggio per la runner non professionista Ivana Di Martino, che dal 2013 corre a scopo benefico, per sostenere e dare il via a "Stringhe: piccoli numeri in movimento", progetto nazionale promosso dalla Fondazione Mission Bambini, selezionato dall'impresa sociale "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È il primo progetto in Italia che unisce educativa digitale e motoria, ed è rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni che vivono in contesti di fragilità: realizzato all'interno e in collaborazione con il sistema scolastico, prevede l'introduzione di attività che si basano sull'uso combinato del coding e della robotica con la psicomotricità e l'attività sportiva. Un percorso di 9,3 km quello di Ivana, attraverso la periferia milanese, dalla sede della Fondazione all'Istituto Comprensivo Statale "Trilussa" di Quarto Oggiaro, traguardo dove ha consegnato al dirigente scolastico un testimone come gesto simbolico di coinvolgimento di tutte le scuole e tutti i bambini beneficiari del progetto. Ad accogliere Ivana all'arrivo, anche un gruppo di bambini impegnati nelle attività digitali e sportive che proseguiranno nei prossimi anni grazie al progetto Stringhe. La strada percorsa da Ivana non è stata infatti casuale, ma il risultato di un primo laboratorio digitale di coding applicato all'attività sportiva, che ha coinvolto 7 studenti di quarta elementare. Ai bambini è stata fornita una mappa di Milano su cui studiare il percorso più veloce da sottoporre a Ivana per raggiungere il traguardo. Una volta terminata la parte teorica, hanno testato il percorso grazie all'utilizzo di MatataLab, un piccolo robot specificatamente pensato per l'apprendimento e la messa in pratica del coding: MatataLab ha simulato sulla mappa il percorso permettendo così ai bambini di verificare e perfezionare il lavoro svolto. Questa corsa solidale rappresenta una nuova piccola-grande sfida per Ivana Di Martino, che da anni è nota per le sue imprese a scopo benefico: una donna che ha dedicato la propria vita alla corsa e alla solidarietà. (segue) (Com)