Milano: Ivana Di Martino, corsa di 9,3 km lungo un percorso elaborato dai bambini di una scuola di Quarto Oggiaro (2)

- "È stata un'esperienza emozionante, sia durante la corsa per le vie di Milano, sia soprattutto quando ho conosciuto i bambini coinvolti nel progetto che mi hanno consegnato alcuni bigliettini di incoraggiamento. Questi piccoli studenti meritano aiuto e un futuro migliore, e aver contribuito nel mio piccolo mi riempie di orgoglio e felicità. Correre è la mia vita, e farlo portando del bene alle persone rappresenta ormai una missione. Ringrazio di cuore Mission Bambini per la splendida opportunità", le parole di Ivana dopo la corsa. "È stato emozionante consegnare il testimone a Ivana Di Martino, un gesto simbolico che ha significato dare il via ufficiale a Stringhe, un progetto che abbiamo scelto di realizzare all'interno delle scuole proprio per dare la possibilità a tutti i bambini di accedere a strumenti didattici innovativi, necessari a delineare le loro competenze e il loro futuro." - commenta Sara Modena, direttore generale di Fondazione Mission Bambini. "I mesi trascorsi sono stati molto complessi e noi, con i nostri educatori non abbiamo fatto mancare la nostra presenza e la nostra azione, ma ora è giunto il momento di guardare avanti e investire sul domani". Il progetto Stringhe, di durata quadriennale, ha come beneficiari ogni anno circa 2600 bambini di età 5-11 anni, 200 famiglie e 200 operatori fra educatori ed insegnanti di 10 scuole dell'infanzia e primarie in periferie con conclamate fragilità: Quarto Oggiaro, Bruzzano e Niguarda a Milano; Scampia e Secondigliano a Napoli; Librino a Catania. L'obiettivo è mettere a punto una nuova metodologia educativa, replicabile ed economicamente sostenibile, che sia capace di integrare attività motoria e attività digitale per favorire l'acquisizione di una serie di soft skill e competenze cognitive e relazionali fondamentali per i bambini ma che spesso sono difficili da far raggiungere a tutti gli alunni, specie nei contesti caratterizzati da povertà educativa diffusa. (Com)