Covid: AstraZeneca, faremo il "meglio possibile" per prime dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica AstraZeneca lavorerà "al meglio possibile" per produrre le dosi iniziali del vaccino anti Covid per l'Unione europea. È uno dei passaggi del contratto reso noto oggi dalla Commissione europea per la fornitura con la società. Nel contratto al punto 5 si legge che la compagnia si impegnerà "per la distribuzione e per consegnarle agli hub di distribuzione dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Ue", come stabilito in un altro punto del documento. Per quanto riguarda le limitazioni di capacità dovuti ad accordi presi dagli Stati membri o dall'Unione europea con altri produttori, "AstraZeneca non sarà considerata in violazione del presente accordo a causa di tali ritardi dovuti ai suddetti accordi concorrenti", si legge nel contratto.(Beb)