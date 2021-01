Milano: festa in appartamento affittato in centro, 22 giovani violano regole anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per festeggiare il suo 19esimo compleanno, un ragazzo ha affittato su Booking un appartamento in viale Montello a Milano, in zona Porta Volta, dove ha radunato una ventina di amici. Sentiti gli schiamazzi, i vicini intorno alle 22 hanno avvertito la Questura. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato la porta dell'appartamento aperta e all'interno 22 persone tra i 17 e i 26 anni, che sono state tutte identificate e avvertite della possibilità di venire poi sanzionate per la violazione delle norme anti-Covid. Dai controlli è emerso che il festeggiato, un italiano del 2002, aveva affittato l'appartamento tramite il noto sito di prenotazioni. (Rem)