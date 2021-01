Usa-Cina: presidente Wef Brende, funzionari potrebbero incontrarsi al Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe organizzare incontri tra la propria delegazione e quella della Cina al Forum economico mondiale di Davos (Wef), in corso a Singapore. Lo ha dichiarato oggi, 29 gennaio, il presidente del Forum, Borge Brende, nel corso di un colloquio in videoconferenza con il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, che ha chiesto un "reset" delle relazioni tra le due maggiori potenze del Globo. "Singapore ha goduto di relazioni molto strette con gli Stati Uniti, ma ha lavorato molto bene anche con la Cina", ha dichiarato Brende. L'incontro speciale annuale (del Wef) potrebbe essere il luogo dove la nuova amministrazione Biden e la Cina si incontrano", ha aggiunto il presidente del Wef. Lee ha replicato che "non può essere troppo tardi per Stati Uniti e Cina di azzerare il tono delle loro interazioni, e di evitare lo scontro". Secondo Lee, "la nuova amministrazione Usa è un'opportunità per indirizzare le relazioni su acque più sicure". Quest'anno il Forum economico mondiale ha organizzato il proprio incontro annuale a Singapore, anziché nella cittadina svizzera di Davos, alla luce del quadro pandemico ancora preoccupante in Europa. (Fim)