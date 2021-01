Sanità: Marcelli (M5s Lazio), Pd vota contro rafforzamento Regina Elena, gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il depotenziamento dell'Istituto Tumori Regina Elena è sotto gli occhi di tutti ma il Partito democratico si gira dall'altra parte e in Consiglio regionale vota contro la nostra Mozione che chiedeva un'inversione di tendenza alla politica dei tagli e dei declassamenti nelle dinamiche organizzative dell'Istituto". Così in una nota Loreto Marcelli, consigliere M5s alla Regione Lazio e vice-presidente della commissione Sanità. "Mi sarei aspettato maggiore attenzione verso una struttura che dal 1933 rappresenta un polo di eccellenza per l'oncologia e che negli ultimi anni ha subito un vero e proprio ridimensionamento che ha provocato anche un'emorragia di professionalità di alto livello. Ha prevalso invece un arroccamento pregiudiziale e politicamente scellerato, piuttosto che un ragionamento lucido a beneficio dell'Ospedale e dei tanti pazienti oncologici per i quali esso rappresenta un punto di riferimento importante a livello nazionale". (segue) (Com)