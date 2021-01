Sanità: Marcelli (M5s Lazio), Pd vota contro rafforzamento Regina Elena, gravissimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eppure la pandemia Covid dovrebbe averci insegnato quanto sia stata devastante la politica dei tagli alla sanità pubblica, che ha sfibrato il Servizio Sanitario, costringendolo ad affrontare l'emergenza in condizioni di estrema debolezza", continua Marcelli. "Sono fermamente convinto che l'Istituto Tumori Regina Elena debba superare queste carenze e ritornare ad una operatività consona alla sua reputazione ed è per questo che ho fatto formale richiesta affinché l'assessore D'amato e il direttore generale degli Ifo Francesco Ripa Di Meana vengano a riferire in commissione Sanità sullo stato in cui si trova il centro oncologico e sulle possibili soluzioni per ridare solidità e competitività alla struttura ospedaliera", conclude il consigliere del Lazio del Movimento 5 stelle. (Com)