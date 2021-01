Moldova: delegazione romena a Chisinau per colloqui su vaccini anti Covid promessi da Iohannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione romena è arrivata a Chisinau per colloqui preparatori con le autorità moldave al fine di attuare parte del pacchetto di assistenza contenente vaccini anti Covid offerto dalla Romania ai cittadini della Moldova, annunciato dal presidente della Romania, Klaus Iohannis durante la sua ufficiale a Chisinau, il 29 dicembre 2020. In quell'occasione, il capo di Stato romeno ha promesso alla Moldova 200 mila dosi di vaccino. Secondo quanto riferito dall'ambasciata romena a Chisinau, la delegazione romena, guidata dall'ambasciatore romeno a Chisinau, Daniel Ionita e dal segretario di Stato del ministero della Salute rumeno, Andrei Baciu, vice presidente del Comitato nazionale per il coordinamento delle attività di vaccinazione, ha incontrato i rappresentanti della presidenza moldava, del ministero della Salute e del ministero degli Esteri. (segue) (Rob)