Imprese: Compagnia San Paolo presenta Piano strategico, 500 milioni di erogazioni al 2024

- Erogazioni per oltre 500 milioni da qui al 2024, per generare un impatto di almeno due miliardi di euro a beneficio dei territori. Questo l’obiettivo principale del Piano strategico della Compagnia di San Paolo, presentato oggi dal presidente Francesco Profumo e dal segretario generale Alberto Anfossi. Per il solo 2021, si legge in una nota, sono previsti 155 milioni di erogazioni che potrebbero generare un impatto di almeno 550 milioni: un Piano dalla dimensione “trasversale”, basato sui concetti di benessere, opportunità, geografie, green e digitale. “Il punto di vista che la Compagnia intende adottare non sarà tanto quello di una ripartenza, ma piuttosto di una nuova costruzione: l’insieme delle politiche pubbliche, con particolare riferimento al Pnrr, sarà dunque un riferimento della nostra azione, insieme alla lettura dei bisogni specifici, delle peculiarità, dei punti di forza e debolezza, dei segni di trasformazione che possiamo leggere sui nostri territori di riferimento”, ha commentato Profumo, aggiungendo che la Fondazione intende connotarsi come un agente di sviluppo sostenibile. (Com)