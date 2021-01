India: coronavirus, quasi tre milioni di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India sono state vaccinate contro il coronavirus 2.928.053 persone, secondo un comunicato del ministero della Sanità, dati aggiornati a questa mattina. Nelle 24 ore precedenti sono state vaccinate 572.060 persone in 10.205 sessioni (52.878 dall’inizio) di vaccinazione in tutti gli Stati e Territori dell’Unione. Il 72 per cento delle somministrazioni si concentra in dieci Stati: Uttar Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Bengala Occidentale, Andhra Pradesh, Gujarat e Telangana. Nel tredicesimo giorno della campagna vaccinale sono stati segnalati 293 “eventi avversi dopo la vaccinazione”. Si sono verificati nove decessi e, secondo quanto riferito dal dicastero, nessuno ha un collegamento causale con la vaccinazione. Su un decimo decesso si attende l’esito dell’autopsia. (segue) (Inn)