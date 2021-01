Sanità: tumori cerebrali, avviata al Papa Giovanni di Bergamo 'Hyper Arc', tecnica hi-tech di radioterapia stereotassica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato eseguito il 20 gennaio il primo trattamento al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con la tecnica Hyper Arc. Il paziente è un uomo già in cura per metastasi cerebrali. L'intervento è durato in totale 12 minuti, anziché 40-60 che sarebbero stati necessari per ciascun bersaglio, facendo ricorso alle tecniche tradizionali degli acceleratori lineari più obsoleti. Grazie al nuovo acceleratore lineare, attivo da agosto 2020 all'ospedale di Bergamo, sono stati colpiti in contemporanea tre bersagli tumorali all'interno del cranio del paziente, con elevate dosi di radiazioni ionizzanti ad alta energia. Le tecniche per erogare la radioterapia Stereotassica encefalica o Radiochirurgia (Srs) non costituiscono una novità, ma l'impiego della modalità Hyper Arc è un'ulteriore evoluzione di questa metodica. Attualmente in Italia è stata sviluppata da pochi centri, meno di una decina. E' già stato avviato lo studio del piano di cura per estendere ad altri pazienti il trattamento con Hyper Arc al Papa Giovanni. L'equipe medica della radioterapia ha infatti selezionato e preparato i primi casi che possono trarre beneficio dall'eventuale ricorso alla radioterapia stereotassica con questa modalità. Il risultato è dovuto a un grande lavoro di squadra. L'Unità di Fisica Sanitaria, diretta da Stefano De Crescenzo ha permesso di implementare la tecnica dopo le misure sull'acceleratore ed i controlli degli avanzati algoritmi che caratterizzano il software di pianificazione dosimetrica. Il personale tecnico sanitario di radiologia medica è stato coinvolto nell'aggiornamento dell'acceleratore lineare, nel suo approntamento e curando l'esecuzione dell'intervento di radioterapia. Fondamentale è stata la cooperazione di tutto il personale medico, fisico, tecnico e infermieristico della radioterapia che, da gennaio 2020, si è reso disponibile a riorganizzare l'intera articolazione del lavoro su due turni, giornaliero e serale, per garantire le prestazioni con due macchine anziché tre e favorire così l'installazione della nuova apparecchiatura. (segue) (Com)