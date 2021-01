Sanità: tumori cerebrali, avviata al Papa Giovanni di Bergamo 'Hyper Arc', tecnica hi-tech di radioterapia stereotassica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo acceleratore lineare (Linac), in funzione da cinque mesi, è uno strumento tecnologicamente molto avanzato, dotato di un'eccezionale precisione ed accuratezza. E' stato acquistato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, che ha messo a disposizione 3 milioni di euro complessivi, tra costi di acquisto e installazione. Il suo evoluto sistema di gestione permette tra l'altro di estendere i casi per i quali è possibile fare ricorso alla radioterapia stereotassica. "L'avvio di Hyper Arc al Papa Giovanni porta un beneficio concreto ai nostri pazienti che necessitano di radioterapia stereotassica, soprattutto a quelli che presentano bersagli tumorali multipli o casi di maggiore complessità – ha spiegato Luigi Franco Cazzaniga, direttore della radioterapia dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo –. La metodica permette ancora più risparmio dei tessuti sani, grazie alla sua estrema precisione e alla riduzione delle sedute di trattamento. Poter concentrare i trattamenti in un'unica seduta o in poche permette inoltre, in alcuni selezionati casi, di ridurre il disagio per il paziente: meno accessi in ospedale, meno spostamenti per seguire il ciclo di terapie e minor permanenza sul lettino di trattamento". Al Papa Giovanni il nuovo Linac opera insieme ad altri due, anch'essi di fascia elevata, per trattamenti a fasci esterni (Ebrt), in grado di consentire quasi tutte le tecniche di alta precisione ed accuratezza, e di un Linac mobile per la radioterapia intraoperatoria (Iort), collocato in una sala chirurgica. Sono 1.700-1.900 i nuovi casi ogni anno che sono sottoposti a prima valutazione radioterapica, di questi più di mille sono accettati per effettuare un ciclo di trattamento. “L'aggiornamento tecnologico ci permette di avviare tecniche sempre più efficaci e sicure per i nostri pazienti - ha sottolineato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Per un ospedale come il nostro, centro di riferimento non più solo provinciale per la diagnosi e la cura di neoplasie negli adulti e nei bambini, è stato fondamentale dotarsi di attrezzature tecnologiche all'avanguardia nel trattamento di tumori così complessi. Ma le tecniche innovative non sono realizzabili senza l'expertise, cioè una consolidata pratica clinica e personale specializzato e costantemente aggiornato. Ringrazio i nostri professionisti che, anche in questa occasione, hanno dimostrato che i risultati si ottengono impegnandosi e facendo squadra, anche nei momenti più difficili". (Com)