Difesa: ministero Commercio Mosca, Tripoli interessata a velivoli russi

- La Libia è interessata ai velivoli di produzione russa, compresi gli aerei passeggeri SSJ 100 e MS-21, così come agli elicotteri multifunzionali. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, a seguito di un incontro tra il ministro Denis Manturov e il vice primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Ahmed Maiteeq. Le parti hanno inoltre convenuto di elaborare progetti comuni in settori socialmente significativi, come la medicina e i prodotti farmaceutici. Il politico libico di Misurata, città della Libia occidentale situata circa 200 chilometri a est di Tripoli, è arrivato a Mosca su invito del governo della Federazione russa per incontrare diversi funzionari di alto livello, incluso il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. A tal riguardo, la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, ha confermato che l’incontro Lavrov-Maiteeq si terrà quest'oggi. “Una sessione di colloqui si terrà a Mosca il 29 gennaio tra il ministro degli Esteri russo e Ahmed Maiteeq, vice primo ministro del Governo libico di accordo nazionale, in cui si discuterà delle prospettive per il governo libico e dello sviluppo della cooperazione russo-libica". (Rum)