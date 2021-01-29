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ليبيا

 
 
 

ليبيا: استئناف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي

طرابلس, 29 gen 11:00 - (Agenzia Nova) - استؤنف الإنتاج في حقل “الفارغ” التابع لشركة الواحة للنفط، بعد مفاوضات وصفتها المؤسسة الوطنية للنفط بالعسيرة مع الشركة المقاول التي غادرت بسبب إغلاق الموانئ النفطية قبل عام تقريبا.

ووفق إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إجمالي الإنتاج وصل إلى 140 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بعد نجاح إعادة التشغيل، مشيرة إلى أنه سيجري ضخ 80 مليون منها إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتسهم في رفع المعاناة عن المواطن.

وأفادت مؤسسة النفط بأن إعادة التشغيل ستسهم في خفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزود بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.

وكانت الشركة المقاولة التي تشرف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز قد غادرت ولم تنجز المشروع بسبب إغلاق الحقل في يناير 2020، وقد تمكنت شركة الواحة ظهر الخميس من إعادة التشغيل التجريبية للحقل.


(نوفا)
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