Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), con fondazioni comunanza di visione strategica

- La Compagnia di San Paolo è un punto di forza e un elemento strategico in un paese che ha bisogno di fondazioni molto forti, ed è un esempio di buona gestione ed investimento delle risorse finanziarie in asset che rendono dividendi e consentono di effettuare erogazioni. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto oggi alla presentazione del Piano strategico al 2024 della Compagnia. “Ci troviamo in una fase molto complessa, con la pandemia che ha determinato una contrazione del Pil tra il 9 e il 10 per cento a cui seguirà una ripresa nel 2021 tra i tre e i cinque punti percentuali: tutto questo ha portato ad un incremento delle fragilità, disuguaglianze e povertà, aree su cui la Compagnia dovrebbe essere in prima linea”, ha detto, sottolineando la comunanza di visione strategica tra Intesa Sanpaolo e la Compagnia su una serie di prospettive di medio e lungo termine. “La nostra banca trova molte interconnessioni con l’attività delle fondazioni, come gli investimenti sul sociale, sul terzo settore, sull’innovazione e sulla cultura”, ha concluso. (Ems)