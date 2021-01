Patrimonio: Figliomeni (Fd'I), troppe incertezze sul contratto di servizio di Risorse per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo per nulla soddisfatti di quanto emerso stamattina nella commissione Patrimonio, da noi richiesta con urgenza dopo l'approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma, volto ad esaminare nelle commissioni il nuovo contratto di servizio che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori della partecipata comunale Risorse per Roma ed i vari importanti servizi che vengono svolti in favore della cittadinanza". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Tra questi ricordiamo l'annosa questione dei custodi delle sedi istituzionali, le problematiche relative agli edifici Erp e le procedure relative alle progettazioni, al condono ed alle affrancazioni che peraltro, oltre ad evitare disagi ai cittadini ed ai loro professionisti tecnici, potrebbero far incassare molte risorse al Campidoglio che ben potrebbero essere impiegate per migliorare le condizioni della nostra città". (segue) (Com)