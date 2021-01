Banche: Barrese (Intesa), oggi c'è asimmetria regolamentazione con le big tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il vero tema è la linea di demarcazione tra il mondo bancario e il resto del mondo sul tema della regolamentazione, di sicuro abbiamo un ambito in cui abbiamo servizi uguali tendenzialmente, rischi simili ma regole profondamente diverse, pensiamo all'asimmetria che oggi c'è tra il mondo finanziario e quello delle big tech". Lo ha dichiarato Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento alla Emf Open Ceremony dell'Università Bocconi. "L'elemento chiave della nostra attività è la fiducia e la fiducia si basa sulla relazione. La vera sfida è riuscire a mettere insieme la relazione con la tecnologia, la banca deve essere sempre più adattiva, capace di coniugare la fisicità con l'elemento tecnologico, dando al cliente la libertà di scelta, mettere a disposizione dei clienti la filiale fisica e digitale, il canale digitale non è solo l'internet banking, ma il mobile - ha aggiunto Barrese - bisogna essere quindi sempre di più capaci di plasmare i canali in funzione dei comportamenti dei clienti, una sfida difficilissima per una struttura condizionata dalla regolamentazione. Ci vuole quindi una capacità di dialogo tra il business e le strutture di conformità, necessarie per dare ai clienti i servizi di cui hanno bisogno". (Rem)