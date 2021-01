Energia: Bulgaria, società gas finalizza accordo per quota in terminal Gnl greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società pubblica del gas della Bulgaria, Bulgartransgaz, ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione del 20 per cento della società greca Gastrade, che sta sviluppando un terminal per gas naturale liquefatto (Gnl) al largo della città di Alessandropoli, in Grecia. Lo ha reso noto la società greca, secondo quanto rilanciato dal quotidiano "Ekathimerini". L'accordo fa parte della strategia della Bulgaria per diversificare le fonti energetiche ed è già stato approvato dal regolatore della concorrenza bulgaro. "Il porto di Alessandropoli festeggia quest'anno il 150mo anniversario, e sta diventando fulcro della cooperazione regionale e fonte di prosperità", ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, rivolgendosi all'omologo bulgaro Bojko Borisov lo scorso 24 agosto ad Atene nella cerimonia della firma dell'accordo con il quale l'operatore del gas della Bulgaria, Bulgartransgaz, ha acquistato il 20 per cento di Gastrade. (segue) (Seb)